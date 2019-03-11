Yücel: 'Önce Allah’a sonra sizlere emanetim'

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hafta sonu binlerce vatandaşın katılımıyla yapılan Demirtaş Köprüsü açılışının verdiği motivasyonla haftaya hızlı başladı. Başkan Yardımcısı Adem Er ve meclis üyesi adaylarıyla sabah saatlerinde Arçelik-Beko servisi personeliyle kahvaltıda buluşan Başkan Yücel, kırsal mahalleleri asla ihmal etmediklerini, şehir merkezine de pek çok hizmet getirdiklerini söyledi. Halkın kendisine gösterdiği ilgiden hayli mutlu olduğunu söyleyen Başkan Yücel, daha sonra Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü ve Alanya’daki asansör firmaları ile istişare toplantısı yaptı.

‘ASAT’LA ORTAK PROJELER YAPACAĞIZ’

Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş ve ekibine misafirperverliği için teşekkür eden Başkan Yücel, buradan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Alanya Müdürü Mehmet Oral ve ASAT personelini ziyaret etti. Cumhur İttifakı ruhuyla seçimden sonra ASAT’la ortak çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Yücel, ASAT Müdürü Mehmet Oral ve ekibine çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Kırsal mahallelere yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Yücel, "Dünyanın en güzel şehri, gözbebeğimiz Alanya'mız için kutlu bir yola çıktık. Bu kutlu yolda teşkilatlarımız ve yol arkadaşlarımızla omuz omuza, gönül gönüle hep beraber yürüyeceğiz. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Antalya, güçlü bir Alanya için çalışacağız” dedi.

‘REKOR OYLA SEÇİMLERİ ALACAĞIZ’

Alanya'nın menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan dostlarıyla birlik içerisinde üretken belediyecilik politikalarıyla Ak Parti'nin gönül belediyeciliğini birleştireceklerine vurgu yapan Başkan Yücel, “İnanıyorum ki Akdeniz'de rekor bir oyla zaferi biz alacağız” diye konuştu. Üç Hilal’li bayrağın Alanya’da dalgalanmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Yücel, “Alanya halkının sevgisine ilgisi ve güvenine layık olmak en temel amacımızdır. Alanya sevdamız her şeyin üzerindedir. Vizyon sahibi bir ekiple Alanya'yı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz. Alanya'yı bütün farklılıklarıyla kucaklayarak gençlerimize daha güvenli yarınlar bırakmak için gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin bekası ve istikrarı için Antalya'da Türel, Alanya'da Yücel diyoruz. Kendimi önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum" diye konuştu.





Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 23:23