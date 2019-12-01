Yücel muhtarları dinledi

SAMİMİ bir ortamda geçen akşam yemeği, Yalçı Mahallesi Muhtarı İbrahim Giritlioğlu tarafından düzenlendi. Muhtarlarla olağan istişare toplantısı yapan Başkan Yücel, bölgenin talep ve önerilerini birinci ağızdan dinledi. Muhtarlarla akşam yemeğinde buluşmaktan ötürü memnun olduğunu belirten Başkan Yücel, “Dim Vadisi mahalle muhtarlarımızın olağan istişare toplantısına katıldık. Bölgemiz adına talep ve önerileri dinledik. Nazik daveti ve misafirperverliği için Yalçı Mahallesi Muhtarı İbrahim Giritlioğlu ve bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.