Yücel ittifak istemiyor

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında devam eden yerel seçimlerde ittifak görüşmelerinin Alanya’da da olabileceği iddialarını Yeni Alanya’ya değerlendirdi. Ak Parti’nin Alanya’da aday çıkarmayıp kendisine destek vereceği yönündeki senaryoları yorumlayan Yücel, “Ben en başından beri şunu savunuyorum. Ülkenin ve milletin bekası için 24 Haziran öncesi kurulan Cumhur İttifakı genel seçimlerde başarıya ulaştı ancak yerelde ittifak olmasından yana değilim. Ancak Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin neticesini biz de bekliyoruz. Bundan sonraki atılacak adımlarda Sayın Bahçeli’nin ve MHP Genel Merkezi’nin alacağı kararlara saygılıyız” dedi.