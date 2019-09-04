Yücel işadamlarını dinledi

Alper Kutay

ALANYA Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Küçüker ve Antalya Mimarlar Odası Alanya Şubesi Başkanı Mimar İbat Bostancı’nın yanı sıra görüşmeye çok sayıda isim katıldı. Ziyaret hakkında bir değerlendirme yapan inşaat mühendisi ve Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Yılmaz Bağışlar, “Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel'in ev sahipliğinde inşaat sektörümüzün temsilcilerinden Alanya Müteahhitler Birliği, Alanya Mimarlar Odası ve Alanya İnşaat Mühendisleri Odası başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik. Bölgemizde yapılacak yeni imar planı düzenlemesi ve şehrimizde belediye olarak geliştirilecek yeni yatırımlar ile ilgili istişare ve önerileri konuşarak görüş alışverişinde bulunduk. Sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde proje ve hizmet geliştirilmesini bölgemizin geleceği adına çok önemsiyoruz. Alanya Belediyesi'ne başkanımız nezdinde misafirperverliği için teşekkür ediyoruz” dedi.