Yücel'in performansını Alanyalı siyasiler anlattı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2004-2014 yılları arasında 10 yıl Kestel Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi MHP'den Alanya Belediye Başkan Adayı oldu. Seçimden tam bir yıl önce, 30 Mart 2013'te Doğru Yol Partisi'nden ayrılıp MHP'li olan Başkan Yücel, girdiği yerel seçimde Ak Parti'nin adayı Hasan Sipahioğlu ile CHP'nin adayı Şefik Türktaş'ı geride bırakarak 5 yıllığına Alanya Belediye Başkanı seçildi. Adem Murat Yücel 60 bin 395, Hasan Sipahioğlu 51 bin 847, Şefik Türktaş ise 36 bin 932 seçmenin oyunu aldı. Sandığa giden seçmenin yüzde 38.9'unun oyunu alan Başkan Yücel, görevinde 4. yılı dün itibariyle geride bıraktı.

BELEDİYE BÜTÇESİ 354 MİLYON TL

Büyükşehir Yasası'nın devreye girmesiyle birlikte Alanya'nın eski beldeleri de dahil kırsal ve merkezdeki 102 mahalleye hizmet götürmekle yükümlü hale gelen Alanya Belediyesi'nin çalışmaları halkta nasıl karşılık buldu. 2017'nin Kasım ayında Büyükşehir Meclisi'nde onaylanan 2018 yılının 345 milyon TL'lik gelir gider bütçesiyle hizmet veren Alanya Belediyesi'nin geride kalan 4 yıllık performansını siyasilere sorduk. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in geride kalan 4 yıllık performansını değerlendiren ilk isim, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu oldu.

'PROJE GETİRİRSE YARDIMCI OLURUZ'

Toklu, şöyle konuştu: "Alanya bir turizm kenti. Turizm markası olma yolunda yıllardır bir mücadelenin, bir var olma yarışının içerisinde. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de 4 yıllık görev süreci içerisinde bu mücadeleye elinden geldiğince katkı yapmaya, proje üretmeye çalışmıştır. Ancak Alanya’nın çağ atlaması, artık hedeflenen marka şehir olması yolunda büyük ses getirecek, farklılık yaratacak, vizyoner, yaratıcı projelere ihtiyaç olduğu da bir gerçektir. Alanya'nın geleceğine dair daha büyük, daha yaratıcı projelere ihtiyaç olduğu aşikârdır. Ankara'nın, Alanyalı Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve milletvekillerinin de gücünü arkamıza alarak bu büyük projelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve Alanya'ya kazandırılması gerekmektedir. Göreve geldiğimiz ilk gün telaffuz ettiğimiz, bir olma zamanı, Alanya'ya hizmet noktasında emek harcayan her kurum için, her bir birey için geçerlidir. Alanya'ya hizmet gelmesi için Adem Başkan'ın bize proje getirmesi yeterlidir. Her şey, Alanya’nın daha iyiye ve daha güzele kavuşması içindir."

'ELİNDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Büyükşehir Yasası yürürlüğe girdikten sonra Ak Parti'den olmayan belediye başkanları zor şartlar altında çalıştı. Ancak kendi bulundukları bölgelerdeki kaynakları değerlendirerek hizmet etmeye çalıştılar. Bunlardan biri de Adem Murat Yücel oldu. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, tabi ki eksikleri vardır. Herkes dört dörtlük olamaz. Özellikle kırsal kesimde ciddi yatırımlar yapıyor. Alanya gibi büyük bir metropolde belediye başkanlığı yapmak kolay değildir. 22 ilden büyük bir ilçe yatırıma doymaz. Bir siyasetçiyim ama olaya siyasi gözle bakmıyorum. Bir vatandaş gözüyle baktığımda, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını gözlemliyorum" dedi.

'2019'DA DA SEÇİMİ MHP KAZANACAK'

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ise şu değerlendirmede bulundu: "Bugün (dün) Milliyetçi Hareket Partisi'nin Alanya Belediyesi'ni kazanmasının yıldönümü. Hizmet noktasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla nice yıllar diliyoruz. MHP İlçe Teşkilatı olarak görevimiz, Alanya Kalesi'nin burçlarına asılan 3 hilalli sancağımızın orada kalmasını, uzun yıllar devam etmesini sağlamak için elimizden geleni yapmak. Bu anlamda, kısıtlı ve dar imkanlara rağmen büyük hizmetler üreten büyük Alanya'nın büyük belediyesini ve belediye başkanını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."