Yücel için 'İki Başkan Yardımcısı ile devam' iddiası

Alper Kutay

31 MART Yerel Seçimleri’nin ardından yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen Alanya Belediyesi’nde başkan yardımcılarının durumu netlik kazanmadı. 2014-2019 yılları arasında görev yapan Mehmet Kula’nın bu dönem meclise yazılmaması üzerine başkan yardımcılığı makamı boş kalırken, yine 2014-2019 yılları arasında başkan yardımcısı olan İnşaat Yüksek Mühendisi Adem Er’in ataması Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından henüz yapılmadı. Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nden olan ve seçimlerde Batı Alanya’dan alınan oylarda büyük payı olduğu konuşulan Adem Er’in aradan geçen 2 aya rağmen resmi atamasının yapılmaması Batı Alanya’da tepki toplarken, Başkan Yücel’in siyasi başkan yardımcısı Tunahan Kasapoğlu ve devlet memuru başkan yardımcısı Nazmi Yüksel’le göreve devam etme kararı aldığı iddia ediliyor.

‘ER VE KİRİŞ’E GÖREV YOK’ İDDİASI

Adem Er’in yerine MHP’li Meclis Üyesi Mehmet Ali Tekinoğlu ile Mustafa Toksöz’ün de adı geçerken, Başkan Yücel’in, Adem Er’in atamasını, Ak Parti’nin de başkan yardımcılığı isteme olasılığına karşın beklettiği ileri sürülüyor. Mehmet Kula’nın yerine Ak Parti’den Mehmet Ali Kiriş’e görev verileceği iddiaları bir süredir siyasi kulislerde dolaşırken, Başkan Yücel’in, Cumhur İttifakı ruhuna uygun olarak Kiriş’e yer verebileceği ancak bu konuda bazı çekinceleri olduğunu yakın çevresiyle paylaştığı da gelen haberler arasında. Başkan Yücel’in, “Tunahan Kasapoğlu ve Nazmi Yüksel’le bu dönemi tamamlayacağız” dediği ve Adem Er’in yanı sıra ile Mehmet Kula’dan boşalan makama yeni bir atama yapmayacağı iddia ediliyor.