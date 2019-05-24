Yücel için flaş iddia: ‘Birkaç kritik değişiklik daha olacak’

Alper Kutay

31 MART Yerel Seçimleri’nin ardından geçen iki aylık sürecin ardından önceki akşam Alanya Belediyesi’nde iki önemli müdür görevden alındı. Geçen hafta Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz’un yerine Saim Kanlı atanırken, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in kararıyla İmar Müdürü Murat Satı görevden alındı, yerine Hüseyin Uysal atandı. Alanya Belediyesi Plan Proje Müdürü İlker Şenkal da görevden alınan bir diğer isim oldu. Şok görevden almaları Alanya medyasında Alanya’ya duyuran ilk basın kuruluşu ise Dim TV oldu. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay, ana haberde şok görevden almaları Alanya halkına “Alanya Belediyesi’nde yaprak dökümü” sözleriyle duyurdu. Kestel Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Başkan Yücel’in en yakınındaki isimlerin başında gelen İlker Şenkal'ın yerine ise Hamit Yüksek atandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM’E İKİ DENEYİMLİ İSİM

Murat Satı ve İlker Şenkal'ın Alanya Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde görevlendirildikleri öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Mahallesi’nde Milli Egemenlik Stadyumu ile Alanya Sanayi Sitesi arasında kalan Denizkent Sitesi’nde başlatılacak devasa kentsel dönüşüm projesi öncesi Murat Satı ile İlker Şenkal’ın Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde görevlendirilmeleri, aslında daha iyi bir konuma yükseltildikleri şeklinde yorumlandı. Öte yandan, Başkan Yücel’in 5 ya da 6 birim amirini yerinde tutacağı, belediyede bazı önemli değişiklikler daha yapacağı öğrenildi. Spor Müdürü Levent Uğur, Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Ruhsat Müdürü Lokman Çalış ve Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir’in görevinde kalacağı da gelen haberler arasında.

ADEM ER’İN DURUMU HALEN BELİRSİZ

Başkan yardımcısı olarak Tunahan Kasapoğlu, Nazmi Yüksel, Ali Yenialp, Abdullah Akbaş ve Hasan Erdoğan’la yola devam eden Başkan Yücel’in, Adem Er konusunda nasıl bir tasarrufta bulunacağı ise merak konusu oldu. Yerel seçimlerin ardından geçen iki aylık süreye rağmen Adem Er’in atamasının halen yapılmaması özellikle Batı Alanya’da yoğun tepki toplarken, bu dönem meclise yazılmadığı için başkan yardımcılığı görevi sona eren Mehmet Kula’nın yerine kimin atanacağı ise bilinmiyor. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibinin, Kula’dan boşalan koltuğa meclis üyesi Mehmet Ali Kiriş’in oturmasını istediği iddia edilirken, Başkan Yücel’in yakın çevresine, “Şimdilik bu kadroyla devam edeceğim, zaman her şeyin ilacı” dediği de gelen haberler arasında.

