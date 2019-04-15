Yücel göreve hızlı başladı

KIRSALDAKİ Soğukpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Şensoy, Yenice Mahallesi Muhtarı Hasan Yılmaz, Toslak Mahallesi Muhtarı Sabit Uysal ve Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Tiryaki'nin dua törenlerine katılan Başkan Yücel, “Muhtarlarımıza nazik davetleri için teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi. Dua töreninin ardından Klas Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Barcın'ın daveti üzerine eşi Yıldız Yücel ve kızı Zeynep Yücel’le birlikte Dim Çayı’ndaki Klas Piknik'e ziyarette bulunan Başkan Yücel, Barcın ve diğer davetlilere teşekkür etti.