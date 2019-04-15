Yücel göreve hızlı başladı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde 94 bin 056 oy alarak yeniden Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne katılmasının ardından hafta sonu Alanya’daki ziyaretlerine devam etti

Yücel göreve hızlı başladı
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KIRSALDAKİ Soğukpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Şensoy, Yenice Mahallesi Muhtarı Hasan Yılmaz, Toslak Mahallesi Muhtarı Sabit Uysal ve Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Tiryaki'nin dua törenlerine katılan Başkan Yücel, “Muhtarlarımıza nazik davetleri için teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi. Dua töreninin ardından Klas Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Barcın'ın daveti üzerine eşi Yıldız Yücel ve kızı Zeynep Yücel’le birlikte Dim Çayı’ndaki Klas Piknik'e ziyarette bulunan Başkan Yücel, Barcın ve diğer davetlilere teşekkür etti.

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