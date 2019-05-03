Yücel geri adım atmadı: Cuma Pazarı’nda saat uygulaması isyanı

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e tepki gösteren üreticiler, “Bizim oylarımızla işbaşına geldi, seçimden önce her şey iyiydi ama şimdi zorluk çıkarılıyor” demişlerdi. Yaşanan gelişmelerin ardından dün öğle saatlerinde Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ile Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le bir araya geldi. İlk kez Dim TV’nin gündeme taşıdığı 19.00 kuralıyla ilgili Başkan Yücel’le görüştüklerini söyleyen Tahir Göktepe, karardan geri adım atılmadığını belirtti. Başkan Göktepe, Adem Murat Yücel’le görüşmesi sonrası yaptığı değerlendirmede, “Adem Başkan, bunun bir encümen kararı olduğunu ve kararın uygulanması konusunda hassasiyet beklediklerini belirtti. İyi niyetli ve üreticileri düşünür şekilde bir açıklama oldu. Kuralın uygulanmasına devam edilecek ancak bu kural hakkında yeniden görüşmek mümkün. Biz de bu süre içerisinde kargaşa yaşanmaması için üreticilerimizle görüşüp, kararın gerekçelerini anlatacağız” dedi.