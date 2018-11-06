Yücel gençlerle buluştu

ALANYA'NIN doğusundaki en büyük yerleşim birimlerinden olan Mahmutlar ve Kestel’de doğup büyüyen ya da sonradan yerleşen gençlerle Kestel Belediye Düğün Salonu’nda buluşan Başkan Yücel, hem geride kalan 4,5 yılda yaptıklarını, hem de yeni dönemde hayata geçireceği projeleri anlattı. Özellikle sosyal belediyecilik konusunda Türkiye’deki pek çok Büyükşehir’i geride bırakan önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Yücel, sosyal belediyecilik alanında yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde ödül aldıklarını anımsattı. Başkan Yücel, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerle buluşmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin talep ve önerilerini dinledim. Değerli görüşleri ve samimi sohbetleri için tüm gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.