Yücel'e seçim taktikleri: 'Seçmene bunu verin...'

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde yol haritasının belirlendiği toplantıda, başkanlara tavsiyelerde de bulunuldu. MHP'nin belediye ve il başkanlarına, iletişim yöntemleriyle ilgili sunum yapan Anadolu Üniversitesi Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Rasime Ayhan Yılmaz, Hollywood yıldızı Sandra Bullock'un başrolünde olduğu "Bizim Adımız Kriz” filmini örnek gösterdi. Film, Amerikalı politik danışmanının Bolivya başkanına seçimleri tekrar kazanabilmesi için yardım etmesini konu alıyor. "Seçim Kazanmanın En Önemli Yolu İletişim" başlığı altında, aralarında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de bulunduğu belediye başkanlarına şu sırlar verildi: “Konuşmanızdaki defoları düzeltmek için diksiyonunuzu kontrol ettirin. Yerel şivenizi kaybetmeyin, ancak abartmayın da. Herkesin gittiği yoldan gitmeyin. Sizin propaganda stiliniz farklı olsun. Yerel televizyonlarda görünmeye bakın. Hastaneleri, huzurevlerini ziyaret edin. Konuşmaktan çok dertleri dinleyin ve çözüm üretin. Hatırlanmak için fotoğraflı çay paketleri hediye edin, çünkü bunlar ev hanımlarının evde en çok bulunduğu alan olan mutfaktaki Truva atlarınız olacak.”