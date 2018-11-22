Yücel'e iki ödül: Teleferik Projesi birinci oldu

AKDENİZ Belediyeler Birliği (ABB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda dereceye giren belediyeler ödüllendirildi. Ödül töreni dün Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, farklı il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı. Alanya Belediyesi, 4. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması Ödül Töreni’nde Altyapı Kategorisi'nde "Teleferik" projesiyle 1., Çevre Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Kategorisi'nde ise Güneş Enerji Santrali projesiyle 2. oldu. Törene katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ödülü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in elinde aldı. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Yücel, “Bu gurur Alanya’nın” dedi.