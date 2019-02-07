Yücel Dim TV Seçim Özel'in konuğu oldu: 'Alanya'da cemaat oyları...'

YEREL seçime 52 gün kala merkezden kırsala Alanya halkı dün akşam Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'ye (dimtv.tv) kilitlendi. Seçim Özel 2019'da Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ve Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay'ın konuğu olan Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel, canlı yayında Alanya'nın tüm beklentilerine yanıt verdi. Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Seçim Özel 2019 canlı yayınına meclis üyeleri, mahalle muhtarları, muhtar adayları ve vatandaşlar da katıldı.

TÜREL: MEZARA KADAR DESTEK

Dim TV Seçim Özel 2019'a canlı telefon bağlantısıyla katılanlar arasında Antalya BŞB Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel de vardı. Türel, Yücel'le selamlaşmalarının ardından "Çalışmalarımız kapsamında ilçe ilçe gezmeye devam ediyoruz. Gittiğimiz ilçelerde MHP’nin teşkilat başkanlarını ziyaret ediyoruz. Birlikte oluyoruz. İstişarelerde bulunuyoruz. Gücümüze güç katacaklar. Adem Murat Yücel başkanımızla önümüzdeki süreçte el ele, kol kola bir çalışma içerisinde olacağız. Alanya’mızın da çok daha güzel hizmetlere tanıklık edeceğini

söyleyebilirim. Sayın Adem Murat Yücel’e desteğimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın da aday tanıtım töreninde söylediği gibi mezara kadar süreceğini ifade etmek istiyorum. Antalya’da Türel, Alanya’da Yücel ile yola devam" dedi.

Yücel de Türel’e cevaben "Var gücümüzle Antalya ve Alanya için mücadelemizi sürdüreceğiz. Omuz omuza yola devam, birlikteyiz" dedi.

AKSOY: SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da canlı telefon bağlantısıyla programa konuk olurken, Cumhur İttifakı kapsamında adayların hepsinin aynı öneme sahip olduğunu vurguladı. Aksoy "Adem Murat Yücel ve Mehmet Ali Dim'e saygılarımı iletiyorum. Ekranları başında bizi izleyen seyircilerimize de selamlarımı gönderiyorum. Cumhur İttifakı’nı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’i 5 yıllık bir süreçte tanıdık. 31 Mart'ta da 5 yılını dolduracak. Alanya'ya hizmetleri için tebrik ediyoruz. Yanı sıra takip de ediyoruz. Projelerine ve hizmetlerine devam edecektir. Dolayısıyla hiçbir şüphemiz yok. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sadece Alanya noktasında değil, aynı zamanda Antalya’nın 19 ilçesi ve büyükşehirde Cumhur İttifakı’nı en üst noktaya çıkarmak için çalışıyoruz. Alanya'da Adem Murat Yücel ne ise Gazipaşa'da Dr. Adil Çelik de bizim için aynı şeyi ifade ediyor. Antalya'da Menderes Türel aynı şeyi ifade ediyor. Seçimlerden zaferle çıkacağımız inancındayız" şeklinde konuştu.

'DİM MEDYA'YA TEŞEKKÜR EDERİM'

Dim TV Seçim Özel 2019 canlı yayınında Dim, Kutay, stüdyo konukları ve izleyicilerin sorularını yanıtlayan Yücel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle: Böylesine güzel bir ortamı bize hazırladığınız için Dim Medya A.Ş'ye teşekkür ediyorum. Tabiki bize notu en güzel halk verecektir. Ona da zaten çok az bir zaman kaldı. 31 Mart'ta Allah nasip ederse en güzel sonuçları alacağız. Ama ben vicdanen Alanyamız için iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum. Alanya'da çok iyi bir intiba bıraktığımızı düşünüyorum. Ülke olarak görev dönemimiz olan son 5 yılda çok badireler atlattık. Üç defa genel seçim, 2 defa referandum, terör olayları, uçak krizi, darbe girişimi. Allah bu günleri bir daha bizlere yaşatmasın. Cumhur İttifakı'nı bana 1 yıl önce sorsaydınız, böyle bir ortamın olacağını düşünmüyordum. Ama şunu söyleyeyim, hem sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hem de genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin ve halkımızın teveccühleri ile ittifak adayı olarak gösterilmek onur verici. Eskiden koltuğumuzun altında bir karpuz vardı, şimdi iki karpuz var. Artık daha da duyarlı, daha da üretken, daha da çalışkan ve daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Bu kadar vebali taşımak daha fazla sorumluluk veriyor ve Allah'ın izniyle bize olan bu güveni boşa çıkartmamak için, ben ve ekip arkadaşlarım, her iki teşkilatımız gece-gündüz çalışacağız. Arzu edilen hedefi ülkemizin bekası için mutlaka yakalamak zorundayız ve her şartta yakalayacağız.

MECLİS LİSTESİ NASIL HAZIRLANACAK?

Bizim genel merkezimizde belediye meclisi listelerinin ayrı ayrı çıkacağı, AK Parti grubunun kendi listesini hazırlayacağı, bizim de kendi listemizi hazırlayacağımız konuşuldu ama daha net bir şekilde 'şu olacak' diye bir karar yok. Listeler için 10 günlük süre var önümüzde, herhangi bir değişiklik olur mu bilmiyoruz. Henüz liste üzerine yoğunlaşmadık. Bize inanan ve güvenen, bizimle mecliste çalışmak isteyen insanların sayısı oldukça fazla. Biz de hepsiyle çalışmaya hazırız.

CEMAAT OYLARINA TALİP MİSİNİZ?

Biz Alanya'da yaşayan herkesin oyuna talibiz. Cemaat hizmet kurumudur. Bizler de siyasetçiyiz. Onların işi ayrı, bizim işimiz ayrı. Biz hiçbir zaman oy talebiyle bu insanların karşısına çıkmayız. Cemaat içerisinde bize oy verenlerden de, vermeyenlerden de Allah razı olsun.

EN ÇOK HANGİ HİZMETLER SİZİ MUTLU EDİYOR?

En çok eğitim camiasına yaptığımız hizmetlerden keyif alıyorum. Sosyal alanlardaki hizmetlerden, sağlık hizmetlerinden ve insanlara istihdam konusunda yardımcı olabilirsem keyif alıyorum. Çocuklarımıza yani yarının büyüklerine hizmet etmekten, yaşlılarımıza hizmet etmekten çok keyif alıyorum. Benim için eğitim vazgeçilmezdir. Son zamanlarda Alanyamıza kazandırdığımız okullar, kız öğrenci yurtları, kreşler, camiler, hepsini arka arkaya sayabiliriz. Alanya Belediyesi öyle bir duruma geldi ki, artık okullar yaptıran, yurtlar yaptıran, kreşler yaptıran, camiler yaptıran bir belediye. Biz bundan keyif alıyoruz.

YENİ DÖNEME İLİŞKİN PROJELERİNİZ NELER?

Merkezle ilgili birçok projemiz var. Doğu Alanya, batı Alanya'da turizme, çarşı ıslahlarına ilişkin projelerimiz var. Kentsel dönüşüm ve yeni destinasyonlar oluşturmak adına birçok projemiz var. Golf, sağlık, spor turizmine ilişkin projelerimiz var. Projelerimizi seçime 1 ay kala Alanya kamuoyu ile paylaşacağım. Şimdi sadece halkımızda beraber oluyoruz, onlara hizmetlerimizden memnun olup, olmadıklarını soruyoruz, kısacası onların gönüllerini alıyoruz. Bizim seçim çalışması yapalım, şuraya gidelim, buraya gidelim gibi bir derdimiz yok. Zaten sürekli biz halkımızla beraberiz, iç içeyiz. O yüzden, halkımızın bize olan sevgisinden de inanın hiç tereddütüm yok. Bu sevginin karşılığını fazlasıyla alacağımıza eminim.

'TOPHANE KARTPOSTALLIK OLACAK'

Alanya'yı daha iyi tanıtmak için tüm mecraları kullanıyoruz. Sürekli tanıtım için projeler üretiyoruz. Alanya paylaşımları sosyal medyada artık rekorlar kırıyor. Alanya Kalesi'ndeki tarih hazinemiz Tophane Mahallesi'ni kartpostallık bir bölge yapmak için gayretimizi arttırdık. Restorasyon çalışmalarını geçen hafta yüklenici firmaya verdik. Alanya Kalesi, Kızılkule'ye ilişkin projelerimiz var. Gelecek dönem bu tarih hazinelerimizde ciddi yatırımlarımız olacak. Örneğin, Alanya Kalesi'ne teleferik deyip geçmeyin. Teleferikle birlikte Ehmedek bölgemiz ve sarnıçlarımız da gün yüzüne çıktı. Artık tarihimize, kültürümüze, geçmişimize sahip çıkmanın zamanı. Alanya Kalesi'nde hayata geçireceğimiz projelerle, 3 yıl içerisinde kalemizin ülkenin en çok gezilen tarihi zenginliği olacağına inanıyorum. Alanya'ya gelen 4 milyon turistten 1 milyonunun gezdiği kalemizi de yayalaştırmamız gerekiyor.

'BELEDİYEYİ KURUMSALLAŞTIRDIK'

Alanya sürekli göç alıyor. Ülkemizin 81 vilayetinden göç edip, Alanya'da yaşayan insanlarımız var. 79 milletten 17 bin yerleşik yabancı yaşıyor. 99 milletten ziyaretçimiz var. Yani çeşitli dillerin, dinlerin, medeniyetlerin, kültürlerin hep birlikte yaşadığı, dünyanın en huzurlu, en mutlu ve en güvenli şehirlerinden birisi Alanya. Bunun bilinciyle hareket ettik. Her zaman insan odaklı çalıştık. 14 şantiyemizde 2 bin 400 personelimizle hizmet veriyoruz. 160 tanesi yeni 510 aracımızla hizmet veriyoruz. Tüm gücümüzle şehre hakimiyetimizi koyuyoruz. Belediyeyi kurumsallaştırmak için uğraştık, teknolojiye ayak uydurduk. Sadece Çözüm Masası bile Alanya Belediyesi'nin işini yüzde 50 hafifletti. Biz Alanya'yı bilimsel verilerle yönetmek istedik. Ve bu 5 yıl su gibi akıp geçti. Ama biz Alanya'yı bir çok alanda illerle yarışır hale getirdik. Hedef koymadığımız kitleye de hizmet ettik, bir çok da projeye el attık. İşte gördüğünüz üretken belediyecilik GES Projesi. Bir asfalt plenti. Artık her şeyi kendimiz üretiyoruz. Önceden bir asfalt plenti vardı, en fazla 40-50 ton üretebilirken, şu anda 160-170 ton üretimimiz var. 2014'te göreve geldiğimizde Alanya'da sosyal donatı alanı ve yeşil alan 97 bin 500 metrekareydi. 2018 sonunda 240 bin metrekareye ulaştık. 122 tane park yaptık. 68 kırsal mahallemizde park sayısı 3'ü, 5'i geçmezken, şu anda 68'inde de sosyal donatı alanı var. Biz artık Alanya'nın il altyapısını hazırladık. Biz göreve gelirken sadece 5 yıllık plan yapmadık, 25 yıllık plan yaptık. Hep tasarruf ettik, satarak yatırım yapmadık, yatırım yaparken belediye bütçemizi büyüttük. Belediyenin mallarını iyi değerlendirdik ve hep tasarruf ederek büyüdük.

'BİR ALANYAMIZ VAR DERNEĞİ'

Bir Alanyamız Var Derneği, avukatlardan, muhasebecilerden, serbest meslek erbaplarından, mühendislerden oluşan bir dernek. Biz bu derneğin hep arkasında durduk ve destek veriyoruz. 8 kez denetlendi ve tüm denetimlerden geçti. Elhamdülillah, çok şükür, bu derneğe birçok atıflarda bulunuldu ama yaptırdığı okulları, öğrencilere ve üniversitelere verdiği destekleri, bursları görüyorsunuz. Memleket için faydalı bir dernek. Her zaman bu derneğin arkasında durdum, bundan sonra da duracağım.

'HERKES MUTLU OLSUN İSTİYORUZ'

Biz bu şehirde herkes kazansın diye, herkes mutlu olsun diye çalışıyoruz. Dengeleri korumak zorundayız, köylüyü de kentliyi de korumak zorundayız. Alanya'da 25 Metreli Yol üstünde yeni bir Alanya kurduk. Herkes de bunu fark etmeye başladı. Hele hele Kuzey Alanya’ya yaptığımız yatırımlarla birlikte Alanya daha da canlandı. Kuzey Alanya'da herkes sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Alanya’ya değer katacak caddeler, sokaklar oluşturacağız.

'TÜREL'LE ANLAŞIRIZ'

BŞB ile sorunumuz kalmadı. Ana arterlerin gelirlerini paylaşırız. Plajlar tamamen bize geçecek. Hatta mahkemelik konuları bile oturup konuşacağız. Alanya’da ve Antalya’da ortaklaşa Cumhur ittifakının ruhuna uygun hizmet edeceğiz.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 23:50