Yücel'den yayla yolu talimatı

Alper Kutay

DOĞUDA Sarımut, Gökbel, batıda Söbüçimen’de kurulan şantiyelerle basta asfalt olmak üzere yayla yollarının bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, yayla kültürünün yoğun olarak yaşandığı Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçesi ile birlikte Alanya genelinde hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Yücel, "Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde yayla yollarını kullanabilmeleri için ekiplerimiz yayla yollarında gerekli çalışmayı aksatmadan yürütmektedir. Bu güne kadar ulaşılmaz olarak görülen tüm yaylalarımıza ulaşımı sağladık. Ekiplerimiz çalışmalarını, Büyükpınar, Göremece, Tokar, Çamlıca ve Gümüşkavak yaylalarında sürdürüyor" dedi.