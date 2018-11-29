Yücel'den Sönmez yorumu

BAŞKAN Yücel, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin son gününü hatırlatarak, "30 Kasım Cuma günü (bugün) Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin 2. taksitinin, yanı sıra yapılandırmaların son günü. Tüm borçlu mükelleflerimizi borçları ve yapılandırmalarıyla ilgili cezai bir yaptırıma düşmeden ödemelerini yapmaya davet ediyoruz. Cuma akşamına kadar bütün ofislerimiz açık olacak ve ödemeler alınacak. Yanı sıra internet üzerinden online olarak da ödeme yapılabilir veya Halk Bankası şubelerinden de ödeme olabilir” dedi.

‘İTTİFAK HENÜZ NET DEĞİL’

Yerel seçim sürecine ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Yücel, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşmesinden çıkacak 'yerelde ittifak' hamlesine ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtladı. Başkan Yücel, "Henüz netleşen bir ittifak söz konusu değil. Genel merkezlerimizden gelecek kararlar doğrultusunda yol haritamızı belirleyeceğiz. Tek başıma bir beyanda bulunmam doğru değil. Dolayısıyla liderimiz, Genel Başkanımız Bahçeli'nin vereceği talimatlar doğrultusunda sürece ilişkin adımlarımızı atacağız" dedi.

‘SÖNMEZ’İN YOLU AÇIK OLSUN’

Uzun yıllar aynı politik çizgide birlikte yürüdüğü Abdullah Sönmez’in İyi Parti'den adaylığının kesinleşmesi ile birlikte siyaseten rakip olmaları hatırlatılan Başkan Yücel, Sönmez'e çıktığı yolda başarı diledi. Sönmez'in adaylığını ilan etmesinin ardından belediye meclisindeki bazı MHP’li üyelerin istifa ederek Sönmez ile birlikte hareket edeceğine ilişkin iddiaları da cevaplayan Başkan Yücel, "Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Sönmez ile birlikte hareket etme tercihinde bulunacak arkadaşlarımıza da geçmişte vermiş oldukları hizmetler adına teşekkür eder ve yollarımızı ayırırız” dedi.

