Yücel'den sert tokat
Alanya Belediyesi'nin şehir disiplinini bozan kişi veya işletmelere yönelik denetimleri sürerken, çalışmalar kapsamında biri turistik tur teknesi olmak üzere 7 işletmeye mühür vuruldu
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kent disiplininin sağlanmasına yönelik talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler neticesinde hanutçuluk yaptıkları tespit edilen 1'i turistik tur teknesi olmak üzere 7 işletmeye geçici süreyle mühür vuruldu. 2019 yılı içerisinde 2 kez hanıtçuluktan ceza alan bir işletme 14 gün süreyle mühürlenirken, diğer 6 işletme 7'şer gün süreyle faaliyete kapatıldı. Kapatılan işletmelerin kapısına gerekçeli yazı, Türkçe ve İngilizce şekilde afiş olarak asıldı. Yasakların tekrarlı ihlali halinde cezaların katlandığını, işletmelerin gelir ve itibar kaybı uğramamaları için yasaklı eylem ve uygulamalardan kaçınmaları gerektiğini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, esnafı ahilik kurallarına uygun davranmaları konusunda uyardı.
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