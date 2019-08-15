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Yücel'den Korkuteli çıkarması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy’un Korkuteli Taşkesiği Mahallesi Akpınar'da düzenlemiş olduğu bayramlaşma ve piknik organizasyonuna katıldı

POLİTİKA 15.08.2019, 21:52 Enes Subaşı
Yücel'den Korkuteli çıkarması
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MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, meclis üyeleri ve MHP yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu etkinliğe, Cumhur İttifakı’nın diğer kanadı olan Ak Parti’nin İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da katıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel, “Bu güzel etkinlikte emeği geçen başta İl Başkanı Mustafa Aksoy olmak üzere herkese şükranlarımı sunarım. Allah birliğimizi daim etsin” dedi.

#Korkuteli #adem murat yücel #Alanya Belediye Başkanı
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