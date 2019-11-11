Yücel'den kırsala hizmet sözü
Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerde yol açma, bakım onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor
POLİTİKA 11.11.2019, 21:50
MEVCUT yollarda asfalt ve iyileştirme çalışması yapan ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni yollarda açıyor. Bu kapsamda Dim Vadisi’ndeki Üzümlü Mahallesi’nde iki kilometre yeni yol açılarak hizmete sunuldu. Kırsal mahallelerde kesintisiz ulaşımı sağlamak adına önceliği altyapıya verdiklerini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bu çalışmalarımızda özellikle dere ve çay geçişlerinde debilerine uygun menfez ve büzleri yerleştiriyoruz. Bu sayede yapılan yollar kalıcı hizmet veriyor. Çalışmalarımız planlamalarımız doğrultusunda devam edecek" dedi.
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