Yücel'den kırsala hizmet sözü

MEVCUT yollarda asfalt ve iyileştirme çalışması yapan ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni yollarda açıyor. Bu kapsamda Dim Vadisi’ndeki Üzümlü Mahallesi’nde iki kilometre yeni yol açılarak hizmete sunuldu. Kırsal mahallelerde kesintisiz ulaşımı sağlamak adına önceliği altyapıya verdiklerini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bu çalışmalarımızda özellikle dere ve çay geçişlerinde debilerine uygun menfez ve büzleri yerleştiriyoruz. Bu sayede yapılan yollar kalıcı hizmet veriyor. Çalışmalarımız planlamalarımız doğrultusunda devam edecek" dedi.