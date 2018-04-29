Yücel'den İmamlı çıkarması

Haber: Alper KUTAY
KIRSAL ve merkez mahallelerin muhtarları tarafından organize edilen yemekte Başkan Yücel sevgi sloganlarıyla karşılanırken, muhtarlar tarafından açılan ve üzerinde “Alanya’da sevginin adıdır, Adem Murat Yücel. Seninleyiz Büyük Başkan!” yazılı pankart büyük ilgi çekti. Başkan Yücel, “Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki etkinlikle birlik ve beraberliğimizi bir kez daha pekiştirmiş olduk. Allah, Alanya'mıza hizmet yolunda bizlerin birlik ve beraberliğini bozmasın" dedi. Yemek organizasyonunun ardından bir süre muhtarlarla sohbet eden Başkan Yücel, etkinliğin ardından Gödüre Çayı kenarında muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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