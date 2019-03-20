Yücel'den Güzelbağ çıkarması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, önceki akşam Güney Mahallesi’ndeki düğün salonu açılışı sonrası Güzelbağ Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

Yücel'den Güzelbağ çıkarması
banner404

BİR dönem Güzelbağ Belediye Başkanlığı da yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula’nın yanı sıra Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da Başkan Yücel’e eşlik etti. Geride kalan 5 yılda Güzelbağ, Konaklı, Payallar ve Emişbeleni’ne verdikleri hizmetleri anlatan Başkan Yücel, “Güzelbağ Mahallesi’nin değerli sakinleriyle bir araya geldik. Geç saate rağmen 7'den 70'e bizi samimiyet ve güler yüzle karşılayan, destekleriyle büyük güç veren bütün vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Başkan Yücel dün de güne esnaf ziyaretleriyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’in yanı sıra Başkan Yücel’e belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Hacet Köprüsü üzerinde başlayan ziyaretler daha sonra Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde devam etti. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yücel, Cumhur İttifakı’na Alanya halkından güçlü bir destek beklediklerini ifade etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bıçakçı'dan Yücel'e tam destek
Bıçakçı'dan Yücel'e tam destek
  1. POLİTİKA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472

banner479