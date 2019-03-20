Yücel'den Güzelbağ çıkarması

BİR dönem Güzelbağ Belediye Başkanlığı da yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula’nın yanı sıra Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da Başkan Yücel’e eşlik etti. Geride kalan 5 yılda Güzelbağ, Konaklı, Payallar ve Emişbeleni’ne verdikleri hizmetleri anlatan Başkan Yücel, “Güzelbağ Mahallesi’nin değerli sakinleriyle bir araya geldik. Geç saate rağmen 7'den 70'e bizi samimiyet ve güler yüzle karşılayan, destekleriyle büyük güç veren bütün vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Başkan Yücel dün de güne esnaf ziyaretleriyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’in yanı sıra Başkan Yücel’e belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Hacet Köprüsü üzerinde başlayan ziyaretler daha sonra Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde devam etti. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yücel, Cumhur İttifakı’na Alanya halkından güçlü bir destek beklediklerini ifade etti.