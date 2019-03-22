Yücel'den 'gelecek' yürüyüşüne davet

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, yarın Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in katılımlarıyla gerçekleşecek ‘Alanya Geleceğine Yürüyor’ programına tüm Alanyalıları davet etti. Yarın Alanya Öğretmenevi önünden saat 14.00'de başlayarak Rıhtım-Şelale Meydanı'na kadar sürecek yürüyüşe tüm vatandaşları davet eden Başkan Yücel, ‘Alanya Geleceğine Yürüyor’ sloganıyla gerçekleşecek yürüyüşe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın da katılacağını bildirdi.

BİNLERCE VATANDAŞ KATILACAK

Alanya merkezin yanı sıra belde ve mahallelerden binlerce vatandaşın katılmasının beklendiği yürüyüş programına tüm Alanya halkını davet eden Başkan Yücel, "Alanya’mızın yarınlarını daha sağlam temellere oturtmak, bugüne kadar bin bir emeklerle, ilmek ilmek oluşturduğumuz akıllı, mutlu, yenilikçi şehrimizi daha da ilerilere taşımak, kazandırdığımız ve aralarına yenilerini ekleyeceğimiz vizyon projelerle şehrimizin marka değerine değer katmak adına bu kutlu yürüyüşte tüm hemşerilerimizi aramızda görmekten büyük bir onur duyacağız. 'Bir Alanya’mız Var, bizim de bu şehre sözümüz var' diyerek attığımız adımların, sizlerle aramızda kurduğumuz bu gönül köprülerinin perçinlenmesi adına, gelin bir olalım, birlik olalım" dedi.



Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 21:20