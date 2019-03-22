Yücel'den dev yürüyüş: Binlerce Alanyalı geleceğine yürüdü

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Başkan Adayı Adem Murat Yücel’in seçim yürüyüşü “Alanya Geleceğe Yürüyor” sloganıyla İskele Şelale önünde devam ediyor

Yücel'den dev yürüyüş: Binlerce Alanyalı geleceğine yürüdü
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31 MART Yerel Seçimleri öncesi Cumhur İttifakı’nın Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel, saha çalışmaları kapsamında dev bir seçim yürüyüşü yaptı. 2014 seçimlerinde 'Büyük Alanya Yürüyüşü’ sloganıyla yaptığı yürüyüşte Başkan Yücel'e merkez, belde ve köylerden binlerce vatandaş destek vermişti. Bugün saat 14.00’de Alanya Öğretmenevi önünden başlayan dev yürüyüş ise “Alanya Geleceğe Yürüyor” sloganıyla İskele Şelale önünde sona erdi. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak yürüyüşü gerçekleştiren Yücel'in yürüyüşüne Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Menderes Türel, ittifakın iki kanadından da binlerce partili ile vatandaş katıldı. Program, İskele Şelale Meydanı’ndaki konuşmalarla devam edecek.
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Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2019, 15:47
‘Binlerce Alanyalı ile yürüyeceğiz’

‘Binlerce Alanyalı ile yürüyeceğiz’
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‘Binlerce Alanyalı ile yürüyeceğiz’
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