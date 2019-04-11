Yücel'den CHP'li Demirci'ye yanıt: 'Zaman her şeyin ilacı'

31 MART Yerel Seçimleri’nden zaferle ayrılmasının ardından ikinci dönem görevine başlayan Adem Murat Yücel’in başkanlığındaki ilk encümen toplantısı dün yapıldı. Başkan Yücel, encümenin yeni üyeleri Emine Çalış, Kerim Ertekin ve Mehmet Şenli’yi tebrik etmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, ilk toplantılarında belediye birimlerinden gelen konuları değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Yücel, “İlk toplantımız olması vesilesiyle yeni seçilen encümen üyesi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu hafta Turizm Haftası etkinliği başlıyor. Bölgemizin de olmazsa olmazlarından birisi turizm olduğu için şimdiden herkesin Turizm Haftası’nı kutluyorum. Bu sene turizm sezonundan büyük beklentilerimiz var, inşallah bu beklentilerimize hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik olarak hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm esnafımıza ahilik kuralları içerisinde bir sezon diliyorum” dedi.

‘POLİS HUZURUMUZUN SİGORTASI’

Bu hafta aynı zamanda Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirten Başkan Yücel, “Ülkemizde birlik ve beraberliğin devamını, huzuru ve güven ortamını sağlamak için gece gündüz, var gücüyle çalışan Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümünü kutluyorum” diye konuştu. Başkan Yücel, ilk meclis toplantısında Millet İttifakı’nın sözcüsü CHP’li Meclis Üyesi Erkan Demirci’nin sorduğu, “Seçimden önce Millet İttifakı’nı destekleyen belediye çalışanlarının işten çıkarılacağı, iş çevrelerinin mesafe konulacağı iddia ediliyor” sorusunun hatırlatılması üzerine, “Öyle bir şey yok, o zaman da dediğim gibi, zaman her şeyin ilacıdır” cevabını verdi. Oba’daki yeni Belediye Sarayı’nın tamamlanması ile ilgili soruya da yanıt veren Başkan Yücel, “Belirttiğimiz süre içinde binamız tamamlanacaktır” dedi.

‘HALKIN HAKKINI KORUMAK İÇİN VARIZ’

Cumhur İttifakı’ndan Meclis Üyesi, ardından Encümen Üyesi seçilen Emine Çalış, ilk toplantı sonrası yaptığı açıklamada, herkesin hakkını eşit derecede gözeteceklerini vurgulayarak, “Alanya ile ilgili birimlerimizden gelen sorunları konuştuk. Alanya’ya en faydalı olacak şekilde gelen taleplere cevap verdik. İnşallah halkımız da verdiğimiz kararların sonuçlarından mutlu olacaklar. Amacımız, kimsenin hakkını yememek. Her şeyden önce herkesin haklarını korumak. Bazen verdiğimiz kararlar olumsuz algılanabiliyor ancak biz kararlarımızı Alanya’da herkesin hak ve hukukunu eşit tutmak için alıyoruz” ifadelerini kullandı.

