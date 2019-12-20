Yücel'den Ankara çıkarması
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ankara temasları esnasında MHP Ankara İl Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ziyaret etti
POLİTİKA 20.12.2019, 21:11
BİR dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İLBANK Genel Müdürlüğü ziyareti sonrası MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje İnşaat Daire Başkanı Güvenç Görgülü’yü ziyaret etti. Baştuğ'u Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalında doktorasını tamamlayarak doktor unvanını alması nedeniyle tebrik eden Başkan Yücel, hayırlı olsun' dileklerini ileterek Selçuklu Kartalı desenli bir tablo hediye etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje İnşaat Daire Başkanı Güvenç Görgülü’yü de makamında ziyaret eden Başkan Yücel, yeni görevinde başarılar dilediği Görgülü’ye de hediye takdiminde bulundu.
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