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Yücel, Çavuşoğlu'nu ziyaretini değerlendirdi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu'nu ziyaretini ve gündeme dair konuları değerlendirdi. Yücel, "Sayın Çavuşoğlu her zaman yanımızda olduğunu söyledi" dedi

Yücel, Çavuşoğlu'nu ziyaretini değerlendirdi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu'nu ziyaretini ve gündeme dair konuları değerlendirdi. Yücel, "Sayın Çavuşoğlu her zaman yanımızda olduğunu söyledi" dedi

26 Ekim 2017 Perşembe 13:58
Yücel, Çavuşoğlu'nu ziyaretini değerlendirdi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi'nin haftalık olağan encümen toplantısında konuşan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, önceki gün Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaretini değerlendirdi. Başkan Yücel, "Ziyaretimizin asıl amacı, AHEP Üniversitesi’nin geleceğini yapılandırma adına bir toplantımız vardı. Alanya Kaymakamı Sayın Mustafa Harputlu ile birlikte Ankara'ya gittik. Bu vesileyle gitmişken Sayın Çavuşoğlu'nu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi de ziyaret ettik" dedi. Bakan Çavuşoğlu'na kendilerini ağırladığı için teşekkür eden Başkan Yücel, "Ortalama 1,5 saatlik bir görüşmemiz oldu. Alanya ve ülke gündemiyle ilgili konuları değerlendirdik. Sağ olsun, ziyaretimizi kabul etti ve bizi ağırladı. Alanya’nın sorunlarının çözümüne verdiği destekler için çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hep yanımızda oldu, bundan sonra da yanımızda olacağına dair bizlere çalışma hevesi verdi" diye konuştu.
BAHÇELİ'DEN SELAM GETİRDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaretinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Yücel, Bahçeli'den tüm Alanya'ya selam getirdiğini kaydetti. Başkan Yücel, "Sayın Genel Başkanımız ile Alanya, yerel yönetimler ve ülke gündemiyle ilgili bir sohbetimiz oldu. O da tüm Alanya halkına selamlarını iletti. Akabinde Yüksek Öğretim Kurumu'nda (YÖK) düzenlenen Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi konulu toplantıya katıldık. Yoğun bir gündemle Alanya’ya döndük" diye konuştu.
'AHEP İLERİDE DAHA İYİ OLACAK'
AHEP Üniversitesi'nin geleceği hakkında umutlu konuşan Başkan Yücel, "AHEP son bir yılda çok iyi yapılanmayla, umut vaat eden bir üniversite olma yoluna girdi. Şu anda herhangi bir ekonomik sıkıntısı yok. Allah razı olsun, Sayın Çavuşoğlu bizlere bu konuda büyük destek veriyor. Alanya Kaymakamı Sayın Harputlu ve mütevelli heyeti ile el ele verip AHEP'i masasında nakit bulunacak duruma getirdik. Artık akademisyenlerle güçlendirerek daha güçlü bir üniversite yapılanması yapmayı ve AHEP'i ülkenin sayılı üniversiteleri içine sokmayı hedefliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaAdem Murat YücelMevlüt ÇavuşoğluAlanya Belediyesi
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