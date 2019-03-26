Yücel: ‘Biz 5 yıldır iyi bir ekibiz’

AK Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2014 yılından beri birlikte görev yaptığı belediye işçileriyle buluştu

Yücel: ‘Biz 5 yıldır iyi bir ekibiz’
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Haber: Alper KUTAY

BELEDİYEYE ait şantiyeleri ziyaret ederek çalışanlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Yücel'e göreve geldiği günden bu yana yaptığı iyileştirme yatırımlarından dolayı teşekkür eden çalışanlar, başarılı hizmetlerinin devam etmesi noktasındaki dilek ve temennilerini ilettiler. Başkan Yücel, yoğun gündemine rağmen genç bir çiftin de nişan yüzüklerini de şantiye gezileri esnasında takarak genç çifte mutluluklar diledi. 5 yıldır Alanya için birlikte çalıştıklarını ve Alanya’nın tüm ihtiyaçlarına belediyenin deneyimli kadrosu ile hizmet verdiklerini söyleyen Başkan Yücel, 31 Mart’tan sonra da aynı şevk ve azimle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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