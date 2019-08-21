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Yücel Bahçeli'yi ziyaret etti: Gündemde ‘Alanya’ vardı
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ankara temasları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
POLİTİKA 21.08.2019, 18:27 21.08.2019, 18:30 Enes Subaşı
BAHÇELİ ziyaretini sosyal medya üzerinden paylaşan Yücel, şu ifadeleri kullandı: “Genel Merkez binamızda Türkmen Beyimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek yaptığımız ve yapacağımız projelerimiz hakkında kendisini bilgilendirdik. Misafirperverliği ve yakın alakası için Genel Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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