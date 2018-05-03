Yücel Bahçeli'ye proje dosyası götürdü

Haber: Alper KUTAY

MHP Genel Merkezi'ne giderek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Başkan Yücel, Alanya'da halihazırda devam eden projeler hakkında Bahçeli'ye bir de dosya sundu. Başkan Yücel yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli'ye devam eden projelerimiz ve yerel hizmetlerimiz hakkında bilgi verdik" dedi. Bilindiği gibi Başkan Yücel, Alanya Belediyesi'nin prestij projesi olan Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nı geçtiğimiz hafta hizmete açmış ancak Alanya'da kimi çevreler meclis kararı olmadan tesise Devlet Bahçeli'nin adının verilmesine itiraz etmişlerdi. Edinilen bilgilere göre 8 Mayıs Salı günü yapılacak belediye meclisi toplantısında bu konuda CHP'li meclis üyelerinden Başkan Yücel'e sert eleştiri geleceği öğrenildi.