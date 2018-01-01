Yücel Bahçeli'nin yaş  gününü kutladı

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ocak 1948 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. Bugün 70 yaşına giren Bahçeli'nin doğum gününü ilk kutlayan isimlerden biri de MHP'li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel oldu. Başkan Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin ad gününü kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. İyi ki doğdun, Türk'e bey oldun" dedi. Öte yandan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da Bahçeli'nin doğum gününü sosyal medyada kutlayan bir başka isim oldu.