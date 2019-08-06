Yücel Apaydın'dan şok iddia: ‘Ak Parti yatırımları 3 yıllığına durdurdu’

Alper Kutay

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Yeni sistemle milletvekillerinin bir fonksiyonu kalmadı” dedi. İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı haftalık yönetim kurulu toplantısını dün yaptı. Toplantıda birçok konuya değinen İlçe Başkanı Yücel Apaydın, konuşmasına, partinin 4. Olağanüstü Kurultayı’nı değerlendirerek başladı. Tüzük kurultayının hiçbir partide olmayan demokratik bir anlayışla ve şölen havasında gerçekleştirildiğini söyleyen Apaydın, “Biz kendi delegesinin iradesinden kaçanlardan değiliz. Delegenin imzasını yok saymak için iktidara yanaşanlardan hiç değiliz” dedi.

‘ALANYA HALKI GEVNE’DE BULUŞTU’

Tüm Alanyalıların geçen hafta sonu Aliefendi Mahallesi’ne bağlı Gevne Yaylası’nda düzenlenen şenlikte buluştuğunu söyleyen Apaydın, “Biz de ev sahipliğimizi elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Oraya katılım sağlayan tüm siyasilere ve halkımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Alanya’da son günlerde yaşanan elektrik problemini de değerlendiren Apaydın, “Devletin yatırımlarla ilgili bütçe vermediğini tüm kurumlar söylüyor. Bunu hangi birim amiri ile, hangi kurumun başındaki sorumlu ile görüşürsek hepsi dile getiriyor. Fakat aleni bir şekilde söyleyemiyorlar. Devlet yatırımları tam olarak bilinmemekle beraber 3 yıllığına durdurulduğu kurumlara iletilmiş” dedi.

‘AK PARTİ’YLE ŞIMARLIKLIK HAKİM OLDU’

Ak Parti iktidarında ülkeye şımarıklığın hakim olduğunu savunan Apaydın, “Bütün konularda derinlemesine inceleme yapılmadan, plan ve program yapılmadan keyfi uygulamalarla çalışmalar yapılıyor. Devletin yatırımlarla ilgili bütçe vermediğini bütün kurumlar söylüyor. İleride çok daha büyük sorunlar yaşayacağız” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte milletvekillerinin fonksiyonunun kalmadığını belirten Apaydın, “Ne bakanlarla görüşebiliyorlar, ne de bir konuda kendi istediklerini yaptırabiliyorlar. Sadece maaş alıp sahada dolaşıyorlar. Birçoğu saha çalışmalarından zevk almadığı için onları sahada dahi görmüyoruz” dedi.