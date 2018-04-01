Yücel Apaydın ve ekibi kurultaya katıldı

Haber: Alper KUTAY

ANKARA Spor Salonu'nda düzenlenen İyi Parti 1. Olağanüstü Kurultayı'nda, "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganları atıldı. Kurultaya İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı da tam kadro katıldı. Yücel Apaydın, Alper Arıkan ve çok sayıda partili Ankara'ya akın etti. Kurultaya, başkanlığını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in sürdürdüğü Alanya Sulama Birliği'nin sekreteri Meryem Aydoğan'ın da katılması dikkat çekti. Salonda sadece İstiklal Marşı'nın 'Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' dizesi ile 'İyi'ler kazanır' ve 'Türkiye İyi olacak' ifadelerinin yer aldığı pankart ve yazılara izin verildi. Salonda sık sık, 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atılarak hep bir ağızdan 'İzmir Marşı' söylendi. Partinin yeni seçim şarkısı, 'Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Evladı fatihan derler, adı Meral' şarkısı da sık sık çalındı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, salona girerken 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları ve dövizleri ile karşılandı. İyi Parti kurultay için, AKP-CHP-SP ve DP'ye davet gönderdi. Ancak MHP ve HDP davet edilmedi. Alanya İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve ekibi Ankara'ya çıkarma yaptı. Ellerinde dövizlerle Alanya'da yola çıkan partililer, Akşener'le birlikte büyük coşku yaşadılar. Aralık 2017'de 1. Olağan Kurultayı'nı yapan İyi Parti, dünkü kurultayda yeni parti yönetimini de belirledi. Partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçime tek aday olarak girdi.