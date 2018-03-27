Yücel Apaydın'dan İyi Parti Kurultayı'na davet

VATANDAŞLARI bu kurultaya davet eden İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, 31 Mart Cumartesi günü saat 22.00’de Cuma Pazarı’ndan otobüslerin kaldırılacağını belirterek, “Ankara'ya gitmek isteyen tüm vatandaşlarımız, bize isimlerini bildirerek kongremize katılabilir. Şölen havasında geçeceğine inandığımız 1. Olağanüstü Kurultay’ımıza tüm halkımızın gelmesini bekliyoruz." dedi. Partinin ilçe yönetiminin belirlendiğini de sözlerine ekleyen Apaydın, mazbatalarını çok yakında alacaklarını söyledi.