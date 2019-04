Yücel: ‘Alanya için el ele verip çalışacağız’

31 MART Yerel Seçimleri’nden tarihi bir oy olarak ikinci kez Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel ile yeni dönemin ilk belediye meclisi dün gerçekleşti. 5 Nisan’da mazbatasını alarak çalışmalarına başlayan Başkan Yücel’in başkanlığında yeni dönemin ilk meclis oturumu dün saat 14.00’de başladı. Oturuma yeni seçilen 37 meclis üyesinin tamamı katıldı. Başkan Yücel, tüm meclis üyelerini ve katılımcıları tek tek selamlayarak salona girdi. Oturumun açılışında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılışta konuşan Başkan Yücel, “2019-2024 arasındaki Alanya Belediyesi’nin seçilmiş tüm meclis üyeleri ve başkanlarına başarılar dilerim” dedi.

MUHALEFETTEN BİRLİK MESAJI

Millet İttifakı Grup Sözcüsü Erkan Demirci, “Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Antalya’da Muhittin Böcek, Alanya’da da Adem Murat Yücel başkanımıza teşekkür eder, geçmiş dönemlerde yaşanan sorunların yeni dönemde yaşanmaması adına elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Halkımızın kararına saygılıyız. Planlı ve düzenli bir şehir oluşumu için bizlere verilen denetim görevini en iyi şekilde yapacağız. Uyumlu bir çalışma ortamının oluşması hizmet akışını sağlayacak şekilde çalışacağız” dedi.

‘CHP OLARAK BAZI ENDİŞELERİMİZ VAR’

Seçimden sonra bazı endişeleri olduğunu söyleyen Demirci, “Kulağımıza gelen bazı duyumlar var. Bunu ifade etmek istiyorum. Seçim sürecinde yaşananlardan dolayı Millet İttifakı’na destek veren kişi ve kurumlarla ilgili belediye tarafından işlem yapılacağı hatta bir takım alt kademe belediye çalışanlarının işten atılacağı ya da görev değişikliği yapılacağı şeklinde duyumlar geliyor. Sizin 15 yıllık belediye tecrübenizi biliyoruz. Geçmiş dönemde 5 yıl beraber çalıştık. Ben böyle bir şey yapmayacağınızı tahmin ediyorum ama insanlar rahatsız. Bize gelen birçok telefon var. Bunu sizden duymak istiyoruz. Kimsenin ekmeği ile oynanmayacağını ve işini layıkıyla yapan herkesin işine devam edeceğini duymak istiyoruz” diye konuştu.

‘BU BİR SON DEĞİL BİR BAŞLANGIÇ’

MHP Grup Sözcüsü Mustafa Tuna da, “Bu bir son değil, yeni bir başlangıç dedik. Alanya halkı yeni dönemde de gelişimi ve değişimi tercih ederek yeniden bizleri göreve getirdi. Köylü kentli demeden her kesime hitap eden Adem Murat Yücel’i ve bizleri tercih etti. Hep birlikte başkanımızın yanında durarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Elbette eksiklerimiz olabilir, bunları hep birlikte gidermeye çalışacağız. Alanya halkına elimizden gelen hizmeti yapacağız, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.

KİRİŞ’TEN BÖCEK’E KUTLAMA MESAJI

Ak Parti adına konuşan Mehmet Ali Kiriş de seçimlerin geride kaldığını, artık hizmet döneminin başladığını belirterek, “Alanya’da Sayın Adem Murat Yücel’i, Antalya’da Sayın Muhittin Böcek’i kutluyor, başarılar diliyoruz. Ayrıca geride kalan dönemde başarılı bir dönem geçiren ve Alanya’ya büyük hizmetleri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir önceki başkanı Menderes Türel’e de teşekkür ediyoruz” dedi.

‘ÖRNEK BİR MECLİS OLACAĞIZ’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bugüne kadar Alanya’mıza hizmet etmiş tüm başkanlarımıza ve meclis üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah geçen dönem olduğu gibi Alanya menfaatlerini ön planda tutan örnek bir meclis olacağız. Bu vesile ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek ve diğer başkanlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Yücel, konuşmasının ardından Belediye Meclis Başkan Vekili seçimi için yerini Belediye Meclis Üyesi Kerim Ertekin’e devretti. Ertekin’in başkanlığında gizli oylama ile meclis birinci ve ikinci başkanvekili seçimleri gerçekleştirildi.

İŞTE YENİ DÖNEMİN İSİMLERİ

Yapılan oylama sonucunda 38 meclis üyesinden 26’sının oyunu alan MHP’li Kerim Aydoğan birinci vekil olurken, ikinci vekil ise 38 meclis üyesinin 26’sının oyunu alan MHP’li Ali Şahin oldu. Yine gizli oylama ile 2 asil, 2 yedek olmak üzere Kâtip Üyesi seçimi yapıldı. MHP’den Asil Üye olarak teklif edilen Nuri Tokuş ile Mustafa Toksöz ile Yedek Üye olarak teklif edilen Meliha Aras ile Paulina Müftüoğlu 38 meclis üyesinden 26’sının oyunu alarak kâtip üyesi olarak seçildiler.

ENCÜMENE KOCA KURT DAMGASI

Akabinde gerçekleşen Encümen Üyesi seçimlerinde de MHP’li Emine Çalış ve yakın çevresinde ‘Koca Kurt’ olarak tanınan Kerim Ertekin ile Ak Parti’den Mehmet Şenli 37 meclis üyesinden 26’sının oyunu alarak encümen üyesi seçildiler. Plan Bütçe Komisyonu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in teklifiyle komisyonun 5 kişi olması ve her partiden bir üyenin bulunması gerektiği şeklinde oylandı. Komisyonda Ak Parti’den Alper Birer, MHP’den Fevzi Alaattinoğlu ve Mustafa Sümbül, CHP’den Yılmaz Bağışlar ve İyi Parti’den Fikret Arık yer aldı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda ise İyi Parti’den Didem Dim Özaltın ve CHP’den Hüseyin Yaman, MHP’den ise Melike Nazifoğlu ile Mehmet Ali Tekin ve Ak Parti’den Bilal Azak yer aldı.

CHP İLE İYİ PARTİ’YE ÖNEMLİ GÖREV

Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu’nda CHP’den Nazmi Zavlak ve İyi Parti’den Hasan Basar, MHP’den Kayhan Balta ve Mustafa Toksöz ile Ak Parti’den Bilal Azak yer aldı. Tarihi Kentler Birliği’nde Ak Parti’den asil üye olarak Mehmet Babaoğlu, yedek üye olarak ise Arif Tok yer aldı. Akdeniz Belediyeler Birliği için ise MHP’li Ali Şahin ve Melike Nazifoğlu, Ak Parti’den Arif Tok ve Mehmet Ali Kiriş asil, Ak Parti’den Muammer Özbudak ve MHP’den Mehmet Ali Tekin de yedek üye olarak seçildi. Meydan ve Sokaklara Ad Verme Komisyonu’nda da, CHP’den Yılmaz Bağışlar ve İyi Parti’den Halit Öztürk, MHP’den Mustafa Sümbül, Ak Parti’den Muammer Özbudak ve Mehmet Babaoğlu yer aldı.

TARIM ARIK VE SALVUR’A EMANET

Numarataj Komisyonu’nda ise CHP’den Yılmaz Bağışlar ve İyi Parti’den Halit Öztürk, MHP’den Mustafa Sümbül, Ak Parti’den Muammer Özbudak ve Mehmet Babaoğlu görev aldı. Kültür ve Turizm Komisyonu İyi Parti’den Alper Kan ve CHP’den Serkan Salvur, Ak Parti’den Nuri Tokuş ve Paulina Müftüoğlu, MHP’den Fevzi Alaattinoğlu yer aldı. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nda İyi Parti’den Fikret Arık ve CHP’den Serkan Salvur, Ak Parti’den Mehmet Babaoğlu ve Meliha Aras, MHP’den ise Kerim Ertekin yer aldı. Esnaf ve Ticaret Komisyonu’nda İyi Parti’den Fikret Arık ve CHP’den Hüseyin Yaman, MHP’den Kayhan Balta ve Mustafa Tuna ile Ak Parti’den Ahmet Dayanç yer aldı.

‘ALLAH BİRLİĞİMİZİ BOZMASIN’

Borçlu Mükelleflerin Gayrimenkullerinin Satış Komisyonu’na Ak Parti’den Nuri Tokuş asil, Mehmet Ali Kiriş ise yedek olarak seçildi. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne asil olarak Ak Parti’den Mehmet Babaoğlu ve Mehmet Şenli ile MHP’den Fevzi Alaattinoğlu, yedek olarak ise MHP’den Mehmet Ali Tekin ve Ak Parti’den Bilal Azak seçildi. Komisyonların belirlenmesinin ardından Başkan Yücel oturumu sonlandırdı. Başkan Yücel, yeni dönemde görev yapacağı meclis üyelerine çiçek verdi. Akabinde ise toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Başkan Yücel, “Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Alanya için el ele verip çalışalım” ifadelerini kullandı.