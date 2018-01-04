Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
4 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
4 Ocak 2018 Yeni Alanya...
4 Ocak 2018 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
4 Ocak Günlük Burç Yorumu
4 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Ocak 2018 Antalya -...
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'

YSK’nın İYİ Parti kararına, Akşener’den sert tepki: 'Aklından bile geçirme'

İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) seçmen kütüklerini istemesi ve ret cevabı almasıyla başlayan tartışma büyüyor. YSK, İYİ Parti’nin il ve ilçe kongrelerini yapmadığını gerekçesiyle talebi reddettiğine dair kararı dün yayınladı. Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi 1. olağan kongrelerini bizim yaptığımız gibi yaptı da seçime girme hakkı kazandı, şimdi yeni içtihat mı getiriyorsun? Aklından bile geçirme!” diyerek tepki gösterdi

YSK’nın İYİ Parti kararına, Akşener’den sert tepki: 'Aklından bile geçirme'

İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) seçmen kütüklerini istemesi ve ret cevabı almasıyla başlayan tartışma büyüyor. YSK, İYİ Parti’nin il ve ilçe kongrelerini yapmadığını gerekçesiyle talebi reddettiğine dair kararı dün yayınladı. Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi 1. olağan kongrelerini bizim yaptığımız gibi yaptı da seçime girme hakkı kazandı, şimdi yeni içtihat mı getiriyorsun? Aklından bile geçirme!” diyerek tepki gösterdi

04 Ocak 2018 Perşembe 08:45
YSK’nın İYİ Parti kararına, Akşener’den sert tepki: 'Aklından bile geçirme'
banner404

YSK, İYİ Parti’nin seçmen kütüklerini istemesi üzerine 14 Aralık 2017 tarihinde verdiği ret kararını  resmi internet sayfasında yayınladı.

YSK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1- İYİ Parti’nin 08/12/2017 tarihi itibariyle kuruluşunu bildirdiği herhangi bir il veya ilçe teşkilatı bulunmadığı, dolayısıyla bir ilde teşkilatlanmak için o ilin ilçelerinde de kongre yapmadığı, bu suretle en az 41 ilde teşkilatlanmadığı anlaşıldığından, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde de grubu bulunmadığından seçmen kütüğü verilmesi talebinin reddine,

2- Kurulumuzun resmi internet sayfasında sandık bazlı seçim sonuçları yayınlandığından buna ilişkin istemin reddine,

3- Karar örneğinin İyi Parti Genel Başkanlığına gönderilmesine,

14/12/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

MERAL AKŞENER SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın YSK’nın resmi internet sayfasında yayınlanmasından sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, twitter hesabından açıklama da bulundu.

Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi’nin seçimlere aynı şartlarda katıldığını hatırlatan Akşener, YSK’nın açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

“YENİ İÇTİHAT MI GETİRİYORSUN”

“Şimdi YSK açıklama yapmış seçime girebilmek için kongrelerin tamamlanmış olması lazımmış. Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi 1. olağan kongrelerini bizim yaptığımız gibi yaptı da seçime girme hakkı kazandı, şimdi yeni içtihat mı getiriyorsun? Aklından bile geçirme!”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirtaş, HDP'yi bırakıyor! Parti yönetiminin ısrarı işe yaramadı
Demirtaş, HDP'yi bırakıyor! Parti yönetiminin ısrarı işe yaramadı
Yangın haberini duyan Erdoğan telefona sarıldı!
Yangın haberini duyan Erdoğan telefona sarıldı!
AK Parti kulisi: 18 bakanda değişiklik konuşuluyor
AK Parti kulisi: 18 bakanda değişiklik konuşuluyor

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim