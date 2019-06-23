YSK Başkanı Güven'den flaş açıklama

YÜKSEK Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Seçim güven ve sükunet içinde gerçekleşmiştir. Seçimdeki veriler partilerle paylaşılmaktadır. 2004 yılından bu yana ıslak imzalı olarak bütün seçim sonuçları internet sitemizden yayınlanmıştır. Bu dünyada ilk kez yapılıyor. Sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarına gelen seçim sonuçları karşılaştırılarak sonuç alınacak. Yasak öncesi yayın yapan kanallar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim. 19 bin 914 sandık tarandı bu veriler partilerle paylaşılıyor. Bizimle aynı anda bütün partiler bilgilere sahip. Şuan net rakamları paylaşamıyorum doğru olmadığı için. İtiraz süreci hala var önceki seçimlerde olduğu gibi. İtiraz süreci bittiğinde mazbata verilecek. dedi