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Yörük kızı Yıldırım 'Ben de varım' dedi

Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya Milletvekili Aday Adayı Ziraat Mühendisi Sibel Kurtoğlu Yıldırım, Öztürk Kolcuoğlu restoranda düzenlenen akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu gecede resmen aday adaylığını açıklayan Yıldırım, yemek sonrası gazetecilere açıklamada bulundu

Yörük kızı Yıldırım 'Ben de varım' dedi

Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya Milletvekili Aday Adayı Ziraat Mühendisi Sibel Kurtoğlu Yıldırım, Öztürk Kolcuoğlu restoranda düzenlenen akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu gecede resmen aday adaylığını açıklayan Yıldırım, yemek sonrası gazetecilere açıklamada bulundu

04 Mayıs 2018 Cuma 10:07
Yörük kızı Yıldırım 'Ben de varım' dedi
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ADALET ve Kalkınma Partisi Antalya Milletvekili Aday Adayı Sibel Kurtoğlu Yıldırım, Öztürk Kolcuoğlu restoranda düzenlediği tanışma yemeğinde Alanya basının önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Konuk gazetecilerle tek tek ilgilenen aday adayı Yıldırım, sıcak ve samimi bir ortamda geçen akşam yemeğinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Yıldırım açıklamasında; "  Alanya'da yaşıyorum, Ziraat Mühendisi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, iş Güvenliği Uzmanlığı Bilirkişisi ve Alanya iş Sağlığı ve Güvenliği Derneği kurucu başkanıyım, bununla beraber İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine kurumsal bir Firmanın sahibiyim. Evli ve 2 Çocuk Annesiyim. Adana'da doğdum ve büyüdüm, Hatay'da üniversiteyi okudum,  Alanya'da yaşıyorum burada yaşamaya da devam edeceğim. Çünkü Antalya-Alanya'da yaşamayı çok seviyorum, yaşadığım şehre güzel şeyler yapmak ve değer katmak isterim ve bunun için tabiki yetkiye ihtiyacım var bu sebep ile buradayım" dedi. Eşi İbrahim Yıldırım'ında  AK Parti'nin kuruluşundan Mahalle Temsilciliğinden başlayıp İl Yönetimine kadar partinin pek çok kademesinde ailece içerisinde bulunduklarını belirten Sibel Kurtoğlu Yıldırım, "Ailece Cumhurbaşkanımıza olan sevgimiz ve yine ailemin teşvikleri ile buradayım. İşim icabı Gazipaşa'dan Alanya, Konaklı, Türkler, Payallar, Avsallar, Okurcalar, Manavgat ve Antalya'ya kadar pek çok firmanın İş Güvenliğini yapmaktayım, baraj, yol, tünel şantiyeleri, inşaat firmaları, Belediye çalışanları, Turizm ve Otel çalışanları ile güzel dostluklar ve arkadaşlıklar kurarak 200-300 kişilik salonlarda onlara seminerler ve eğitimler vermekteyim. Her eğitimimde de mutlaka "Devletimizin insan sağlığına verdiği değer neticesinde bizler burada sizler için varız, sizin için kontrollerimizi yapıyoruz' diyerek, hükümetimizin insana verdiği değeri vurgularım. Bu anlamda yaptığım işi çok severek yapıyorum, çünkü insanları seviyorum, insan hayatı için bir şeyler yapmak beni mutlu ediyor. Başta söylediğim gibi yaşadığım şehre güzel şeyler yapmak ve değer katmak derken; insan her yerde insandır, biz Türk milletiyiz, sevdiğimiz zaman candan severiz, sevdikçe çoğalırız, samimiyeti ve iyi niyeti anlarız, beni de anladığınızdan hiç şüphem yok" dedi.

'YÖRÜK KIZIYIM SİZDEN BİRİSİYİM'
Antalya insanının çoğunun yörük olduğuna dikkat çeken Yıldırım, " Bende yörüğüm, yörük kızıyım sizden birisiyim. Antalya ve Alanyamız en fazla göç alan illerimiz arasında ilk 4'ncü sırada, bu insanların çoğunluğu esnaf ve ticaret ile uğraşır. Antalya ve ilçelerine gelip yaşamaya başlayan insanlar kendilerini buraya ait his ederler, benim gibi. Ben tüm Antalya'da yaşayan kendisini buraya ait hisseden insanlara hitap etmek ve kucaklamak istiyorum, ayırt etmiyorum, nerede doğduğu önemli değil, bizler bu vatan topraklarında yaşayan onurlu, gururlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Ve cennetten bir köşe olan Alanyamız, Antalyamızı sevip kalkındırmak isteyen, Bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi seven herkesi bende seviyorum. Bende buradan yola çıkarak çalışmalarımı tüm Antalya insanı için yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi evine, işyerine girilmemiş, eli sıkılmamış, hatırı sorulmamış tek bir insan kalmayıncaya kadar, partim için çalışmak istiyorum. Öncelikli hedefimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Başkan yapmak ve güçlü bir parlamento oluşturmaktır. İşte bende bunun için Bismillah dedim ve yola çıktım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AdaletKalkınmaSibel Kurtoğlu YıldırımÖztürk Kolcuoğlu
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