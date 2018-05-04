Yörük aday adayı bu akşam Dim Tv'de

Haber: Alper KUTAY

GEÇTİĞİMİZ günlerde başvurusu yapan Alanya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği Kurucu Başkanı Sibel Kurtoğlu Yıldırım, canlı yayında projelerini anlatacak. Yıldırım, “Ben yaşadığım şehir için güzel şeyler yapmak istiyorum. Burada doğan insanlar kadar buraya gelip yerleşen, benim gibi kendini buraya ait hisseden insanları da kucaklamak istiyorum” dedi. Antalya insanının çoğunun Yörük olduğuna dikkati çeken Yıldırım, " Ben de Yörük'üm, Yörük kızıyım, sizden birisiyim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, evine işyerine girilmemiş, eli sıkılmamış, hatırı sorulmamış tek bir insan kalmayıncaya kadar, partim için çalışmak istiyorum. Öncelikli hedefimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Başkan yapmak ve güçlü bir parlamento oluşturmaktır. İşte ben de bunun için Bismillah dedim ve yola çıktım" diye konuştu. Yıldırım, bu akşam neden aday adayı olduğunu ve aday olup seçildiği takdirde hayata geçireceği projeleri Dim TV Ana Haber'de anlatacak.