ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde Gençlik Kolları Başkanı seçilen Yılmaz İçmen'in listesi belli oldu. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AKP'li Antalya milletvekillleri Atay Uslu, İbrahim Aydın ve AKP Antalya Başkanı Rıza Sümer ile çok sayıda partilinin katıldığı ve tek liste olarak girilen genel kurulda İçmen'in listesinde şu isimler yer aldı:
İLÇE YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Yılmaz İçmen
Ali İhsan Babaoğlu
Ahmet Köseoğlu
Alihan Elçi
Ayça Özgüleç
Bülent Ulukaya
Cem Yıldırım
Cengizhan Ünalan
Cihat Doğan
Erkan Cebeci
Fahrettin Ünal
Fatih Kalan
Fatih Ünsaldı
Furkan Akça
Hakan Albayrak
Hasan Söylemez
İrem Şahin
Meral Aldemir
Mesut Özdemir
Nesrin Çalışkan
Salih Bozkurt
Sezgin Uzar
Sinan Çakmak
Tuğçe Şahin
Yusuf Erdem
İL KONGRE DELEGELERİ ASİL ÜYELER
Abdullah Kayabaşlı
Ahmet Emin Çıraklı
Ahmet Erdemir
Ahmet Fidan
Ahmet Köseoğlu
Ahmet Reha Gökgül
Alaaddin Işık
Ali Bozkurt
Ali İhsan Babaoğlu
Ali Karaoğlu
Alihan Elçi
Alper Kiriş
Ayça Özgüleç
Ayşe Dilara Sezen
Ayşe Serin
Barış Yücelen
Betül Ebru Elçi
Betül İçmen
Bilal Toprak
Bülent Ulukaya
Büşra Nur Aslancan
Büşra Okşar
Büşra Suzan Gülyay
Cem Yıldırım
Cengizhan Ünalan
Cihat Doğan
Emrah Akış
Ercan Arıkan
Erkan Cebeci
Fahrettin Ünal
Fatih Kalan
Fuat Hamza Ünlü
Furkan Akça
Gülseren Esen
Hakan Akbayrak
Halit Hatipoğlu
Hasan Söylemez
Havva Yıldız
Hüseyin Mecek
Hüseyin Uyar
İbrahim Özer
İren Şahin
Kübra Oğuz
M. Hüseyin Celiloğlu
Merhal Aldemir
Mesut Özdemir
Metin Kiriş
Mevlüt Anıl Kenger
Muhammed Ali Bozkurt
Muhammet Kiriş
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