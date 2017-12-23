ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde Gençlik Kolları Başkanı seçilen Yılmaz İçmen'in listesi belli oldu. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AKP'li Antalya milletvekillleri Atay Uslu, İbrahim Aydın ve AKP Antalya Başkanı Rıza Sümer ile çok sayıda partilinin katıldığı ve tek liste olarak girilen genel kurulda İçmen'in listesinde şu isimler yer aldı:

İLÇE YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Yılmaz İçmen

Ali İhsan Babaoğlu

Ahmet Köseoğlu

Alihan Elçi

Ayça Özgüleç

Bülent Ulukaya

Cem Yıldırım

Cengizhan Ünalan

Cihat Doğan

Erkan Cebeci

Fahrettin Ünal

Fatih Kalan

Fatih Ünsaldı

Furkan Akça

Hakan Albayrak

Hasan Söylemez

İrem Şahin

Meral Aldemir

Mesut Özdemir

Nesrin Çalışkan

Salih Bozkurt

Sezgin Uzar

Sinan Çakmak

Tuğçe Şahin

Yusuf Erdem

İL KONGRE DELEGELERİ ASİL ÜYELER

Abdullah Kayabaşlı

Ahmet Emin Çıraklı

Ahmet Erdemir

Ahmet Fidan

Ahmet Köseoğlu

Ahmet Reha Gökgül

Alaaddin Işık

Ali Bozkurt

Ali İhsan Babaoğlu

Ali Karaoğlu

Alihan Elçi

Alper Kiriş

Ayça Özgüleç

Ayşe Dilara Sezen

Ayşe Serin

Barış Yücelen

Betül Ebru Elçi

Betül İçmen

Bilal Toprak

Bülent Ulukaya

Büşra Nur Aslancan

Büşra Okşar

Büşra Suzan Gülyay

Cem Yıldırım

Cengizhan Ünalan

Cihat Doğan

Emrah Akış

Ercan Arıkan

Erkan Cebeci

Fahrettin Ünal

Fatih Kalan

Fuat Hamza Ünlü

Furkan Akça

Gülseren Esen

Hakan Akbayrak

Halit Hatipoğlu

Hasan Söylemez

Havva Yıldız

Hüseyin Mecek

Hüseyin Uyar

İbrahim Özer

İren Şahin

Kübra Oğuz

M. Hüseyin Celiloğlu

Merhal Aldemir

Mesut Özdemir

Metin Kiriş

Mevlüt Anıl Kenger

Muhammed Ali Bozkurt

Muhammet Kiriş