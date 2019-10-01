Yılmaz Bağışlar’dan Şirin’e formalı ziyaret

Alper Kutay

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tarafından Alanya ve Mahmutlar'da yapılacak bir takım projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten ve aynı zamanda Mahmutlarspor Kulüp Başkanı olan Bağışlar, İlyas Şirin'e Mahmutlarspor forması hediye etti. Öte yandan bugün yapılacak olan Alanya Belediye Meclisi toplantısı öncesi Plan Bütçe Komisyonu toplantısına katılan Yılmaz Bağışlar, “Alınan kararların Alanya’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.