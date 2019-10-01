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Yılmaz Bağışlar’dan Şirin’e formalı ziyaret

Yerel seçimlerde CHP listesinden Alanya Belediye Meclis Üyesi seçilen İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birim Müdürü İlyas Şirin'i ziyaret ederek proje ve hizmetler konusunda ikili istişarelerde bulundu

POLİTİKA 30.09.2019, 23:58
Yılmaz Bağışlar’dan Şirin’e formalı ziyaret
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Alper Kutay

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tarafından Alanya ve Mahmutlar'da yapılacak bir takım projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten ve aynı zamanda Mahmutlarspor Kulüp Başkanı olan Bağışlar, İlyas Şirin'e Mahmutlarspor forması hediye etti. Öte yandan bugün yapılacak olan Alanya Belediye Meclisi toplantısı öncesi Plan Bütçe Komisyonu toplantısına katılan Yılmaz Bağışlar, “Alınan kararların Alanya’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

#yılmaz bağışlar
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