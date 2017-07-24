Yıldız: Ülkücü Hareket'e 45 yılımı verdim

Haber: Alper KUTAY

ALANYA ve Ülkücü Hareket'in önemli siyasetçilerinden olan 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, yoğun geçen Ankara programının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı ziyaret edip Devlet'li sohbetler gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını paylaşarak, "Ülkesini, milletini ve Ülkü'sünü düşünen lider" mesajı yazan Yıldız'ın bir takipçisi Bahçeli hakkında, "Bu zat artık koltuktan başka, yani kendini düşünmekten başka bir şey bilmiyor. Bu kişi Sayın Meral Akşener'in tırnağı bile olamaz" diye yazdı. Koyu bir Bahçeli taraftarı olan Yıldız ise bu takipçisini uyararak yorumlarını silmesini istedi. Yıldız, "Ben sizin sayfanıza ya da bir başka arkadaşımın sayfasına girip kimsenin düşüncesine saygısızlık etmediğim için şimdiye kadar sayfama kimse yazmadı. Lütfen yazdığınızı sayfamdan silin. Kendi sayfanızda kimi beğeniyorsanız paylaşın. 45 yılını harekete vermiş bir arkadaşınızın sayfasına bunları yazmak hoş değil. Umarım anlarsınız" dedi.