Yıldız MHP'nin kalesinde

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya 23. Dönem Milletvekili Hüseyin Yıldız, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıldönümünde, geceyi MHP Genel Merkezi'nde geçirdi. Ankara'ya MHP İlçe Sekreteri Öcal Burakçın ile birlikte giden Yıldız, geçen yıl hain darbe girişiminin daha ilk dakikalarında kritik rol üstlenen ve darbe girişiminde dönüm noktası olan MHP Genel Merkezi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip fikir alışverişinde bulundu. Yıldız, "15 Temmuz 2016'da yaşana hain darbe girişim, Sayın Devlet Bahçeli'nin dik duruşu ve hükümete verdiği tam destekle önlenmiştir. MHP'nin vatan millet aşkı, o gece bir kez daha tescillenmiştir" dedi.