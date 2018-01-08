Yıldız'dan Şahin'e sürpriz ziyaret

Haber: Alper KUTAY
ALTSO seçimlerinde Şahin'in önce 2013'te ve bu dönem yeniden rakibi olan MHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tuna'nın kuzeni olan Hüseyin Yıldız'ın Şahin'i ziyaret etmesi dikkat çekti. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermeyen Şahin, Yıldız'a ziyareti için teşekkür etti.
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