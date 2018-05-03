Yıldız'dan adaylık açıklaması 

24 HAZİRAN seçimlerinin Türkiye için çok hayırlı olacağını ifade eden Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: " Bu seçim döneminin Türkiye için çok hayırlı olacağı düşüncesiyle milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Türkiye'de büyük hamleler başarıldı. Birçok proje ve yatırım gerçekleştirildi. Yapılacak ve yapımı devam eden proje ve yatırımlarla da Türkiye daha çok kalkınacaktır. Ben Ak Parti'ye hizmet etmek istediğim için adaylığımı koydum. Alanya'da şimdiye kadar bir düşünce adamı olarak çok fazla faaliyetlerim oldu. Aday oluşumun en önemli sebebi de Alanyalı Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini düşünmemdir. Kendisinin Alanya için hizmetleri çok fazla. Alanya olarak büyük hizmetler beklemeye de devam ediyoruz. Ben de Alanya'ya yeni hizmetler kazandırmak amacıyla bu seçi yarışına girdi."