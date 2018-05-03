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Yıldız'dan adaylık açıklaması 

Alanya Kültür ve Sanat Vakfı (ALSAV) Başkanı Avukat İsmail Yıldız Ak Parti teşkilat binasında milletvekili aday adaylığıyla ilgili açıklama yaptı 

Yıldız'dan adaylık açıklaması 

Alanya Kültür ve Sanat Vakfı (ALSAV) Başkanı Avukat İsmail Yıldız Ak Parti teşkilat binasında milletvekili aday adaylığıyla ilgili açıklama yaptı 

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:56
Yıldız'dan adaylık açıklaması 
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24 HAZİRAN seçimlerinin Türkiye için çok hayırlı olacağını ifade eden Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: " Bu seçim döneminin Türkiye için çok hayırlı olacağı düşüncesiyle milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Türkiye'de büyük hamleler başarıldı. Birçok proje ve yatırım gerçekleştirildi. Yapılacak ve yapımı devam eden proje ve yatırımlarla da Türkiye daha çok kalkınacaktır. Ben Ak Parti'ye hizmet etmek istediğim için adaylığımı koydum. Alanya'da şimdiye kadar bir düşünce adamı olarak çok fazla faaliyetlerim oldu. Aday oluşumun en önemli sebebi de Alanyalı Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini düşünmemdir. Kendisinin Alanya için hizmetleri çok fazla. Alanya olarak büyük hizmetler beklemeye de devam ediyoruz. Ben de Alanya'ya yeni hizmetler kazandırmak amacıyla bu seçi yarışına girdi."

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24 HaziranAlanyaKültürSanat VakfıALSAV
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