Yıldırım’dan şok istifa! ‘Antalya neyi kaybettiğini anlayacak’

Haber: Alper KUTAY

MAKAM odasını toplayan ve mesai arkadaşlarına veda eden Yıldırım, şu açıklamayı yaptı: “Sevgili dostlar. Antalya Büyükşehir Belediye Spor Genel Koordinatörü görevimi bu hafta itibariyle bırakıyorum. Bana bu görevi layık gören Antalya sevdalısı, gönül adamı, efsane Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel’e sonsuz teşekkür ederim. Sevgili Başkanım, sizinle yol arkadaşlığı yapmak bir şeref ve bu yol arkadaşlığımız hep devam edecek. Antalya neyi kaybettiğini en kısa zamanda anlayacak. Yolun açık olsun Büyük Başkanım. Bu süreçte beraber çalıştığım yöneticilerimize, tüm çalışma arkadaşlarıma, sporcularıma çok teşekkür ederim. Birlikte güzel işler başardık. Bundan sonraki çalışma hayatınızda başarılar dilerim. Hakkınızı helal edin. Yolunuz açık olsun.”

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 16:52