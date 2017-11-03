Yıldırım’dan Akşener’e tepki

Haber: Alper KUTAY
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Alanya İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım, yeni kurulan İyi Parti kurucular kurulunun açıklanmasının ardından listede Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmada bir dönem adı geçen ve ifade veren dönemin eski Adana Bölge Jandarma Komutanı, emekli Tuğgeneral Ali Lapanta’nın olmasına tepki gösterdi. Yıldırım, şu açıklamayı yaptı: “Sayın Meral Akşener ve yeni parti! Hani siz Muhsin Başkan suikastini aydınlatacaktınız? Bu mu yaptığınız? Suikastta adı geçen komutanı kurucu yapmak mı? Yazık, çok yazık size. Ülkücünün kardeşiydi, sizin kardeşliğiniz bu mu? Şayet bu kardeşlikse olmaz. Bir de hitap ederken Muhsin Başkanı ağzınıza alıyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu? Suikast de adı geçen kişi niye kurucular kurulunda? Bizim duygularımızla oynamayın. Yaptığınız doğru mu? Yazık, çok yazık."
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