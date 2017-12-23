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Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'nun 'muhtar kanunu' açıklamaları

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Bartın İl Kongresi'nde konuşurken muhtarlara özel yasa çıkarılmalı diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Meclis'te muhtarlar kanununa 'hayır' dedi, bol kesen atıyor" dedi

Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'nun 'muhtar kanunu' açıklamaları

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Bartın İl Kongresi'nde konuşurken muhtarlara özel yasa çıkarılmalı diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Meclis'te muhtarlar kanununa 'hayır' dedi, bol kesen atıyor" dedi

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:50
Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'nun 'muhtar kanunu' açıklamaları
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LİDERLE hafta sonu mesaisinde İstanbul ve Ankara dışındaki şehirlere giderek konuşma yaptılar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli Gölcük'te muhtarlara yaptığı konuşmada söylediklerine cevap Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Kılıçdaroğlu mevcut kanunu bilmemekle eleştirdi.

"MUHTARLARIN BAĞIMSIZ KANUNU OLMALI"
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların güçlendirilmesinin demokrasinin güçlendirilmesi anlamına geldiğini belirterek, şöyle dedi: "Bağımsız bir muhtarlar kanunu olması lazım. 332 madde, 81 kanunda geçen maddeleri toparlayacaksınız, muhtarlık kanunu çıkaracaksınız. Bu çalışmayı biz yapıyoruz. Öyle bir proje geliştirilmeli ki nereye giderseniz gidin, binayı görünce 'Evet bu bir muhtarlık binasıdır.' denilmeli. Muhtarlara kalıcı bir yapının olması lazım ve bunun tapusu da muhtarlık adına olmalı. Belli sayıda vatandaşın seçtiği, belirli büyüklükteki muhtarlıklara, belediyenin bir eleman tahsis etmesi lazım. Belediye meclisinde sizin mahallenizle ilgili bir karar alınıyorsa o muhtarın o belediye meclisi toplantısında söz ve karar sahibi olması lazım. Belediyelerde emlak vergisi toplanır. Bunun tamamını belediye başkanlığı alır. Aynı yerde aynı mahallede siz de seçildiniz. O zaman toplanan emlak vergisinden belli bir payın muhtarlığa ayrılması lazım. Bu pay niye ayrılacak? Demokrasiyi güçlendirelim diye muhtarlığı savunuyoruz. Emlak vergisinden size ayrılacak payı o mahallenin yoksullarına yardımı muhtarlar yapacak. Kaymakamlar değil. Muhtar mahallesinde kim yoksulsa ona yardımı götürür. Muhtar hiçbir partinin üyesi değil ki, muhtar parti ayrımı yapmadan yardımı herkese götürür. Hükümet bizim partilidir ona vereyim, diğeri bize oy vermedi ona oy vermeyeyim. Yoksulluk böyle önlenmez."


 

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Son Güncelleme: 24.12.2017 00:08
Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğlu
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