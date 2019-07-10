"Yıldırım'la ilgili kararınız ne olacak?" sorusuna yanıt verdi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İBB Başkanlığı seçimini kaybeden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'la ilgili"Tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna cevap verdi. Erdoğan, "Benim bir dava ve yol arkadaşım olarak bu denli yetişmiş, kaliteli bir arkadaşımızı tabi ki kenarda bırakmak gibi bir şey düşünülemez" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Erdoğan, "Sistemde revizyona ihtiyaç var mı?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"Yeni yönetim sistemiyle ilgili çeşitli bilgilerin, yaptığımız istişarelerde ortaya çıkacak düşüncelerin analizini yapmak suretiyle böyle bir şey varsa biz de ileri süreriz. En azından Cumhur İttifakındaki ortağımız Sayın Bahçeli ile bir değerlendirme yaparız. Diğerleri aynı şekilde böyle bir değerlendirmeye girerler mi girmezler mi bilemiyorum. Buna göre de adımlar atabiliriz."

"ASLA BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

"MKYK toplantısı var, parti yönetiminde bir değişiklik için bir olağanüstü kongre kararı çıkar mı?" sorusuna ise Erdoğan'ın yanıt şöyle oldu:

"Asla böyle bir şey söz konusu değil. Sipariş üzerine kongre yapılmaz. Olağanüstü kongreye gidecek şartların oluşması lazım. Bizim böyle bir kongreye gitmemiz için önce ilçe kongrelerinden başlarız, il kongreleri yaparız, ardından da büyük kongreye gideriz."

BİNALİ YILDIRIM'A GÖREV

Erdoğan'a İBB adaylığı için Meclis Başkanlığı'ndan istifa eden Binali Yıldırım'a yeni dönemde görev verilip verilmeyeceği de soruldu. Erdoğan, "Binali Bey ile ilgili bir tasarrufunuz olacak mı?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

Binali bey benim yol arkadaşım, dava arkadaşım. Nerede, nasıl değerlendirme hususu olacaksa bunların da yapı içindeki gelişmelere bakarak değerlendirmeleri yaparız. Ama benim bir dava ve yol arkadaşım olarak bu denli yetişmiş, kaliteli bir arkadaşımızı tabi ki kenarda bırakmak gibi bir şey düşünülemez.