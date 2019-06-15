Yıldırım: İmamoğlu'yla çıkacağım yayın için hiçbir özel çalışmam yok, ben çalışmamı 16 yıldır yapıyorum

BBC Türkçe'den Ece Göksedef'in sorularını yanıtlayan Yıldırım, yaklaşan seçim ve yarın rakibi CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılacak ortak yayın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın röportajının ilgili bölümü şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu seçimde meydanlarda olmayacağına dair haberleri teyit eder misiniz? Ederseniz, sebebi nedir?

Cumhurbaşkanımızın her zaman ülke meseleleri için ne gerekiyorsa onları söyler, söylemesi de gerekir. İstanbul için de cumhurbaşkanımız çok yakından ilgili. Çünkü Cumhurbaşkanımızı bu konuma getiren İstanbul'dur, İstanbul'a özel bir ilgisi ve sevgisi var. O bakımdan cumhurbaşkanı bütün faaliyetlerine, İstanbul'la ilgili olsun, Ankara'yla ilgili olsun, ülke meseleleriyle ilgili olsun, hiç hız kesmeden devam ediyor. Biliyorsunuz bu seçimlere biz Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin ortak adayı olarak giriyorum. MHP Genel Başkanı da bütün teşkilatıyla beraber bu seçimlerde yoğun bir kampanya çalışması yürütüyor.

Sert giden çekişme arasında eşiniz hanımefendi ile rakibinizin eşi hanımefendi arasında çok hoş mesajlar oldu, aslında bir kadın dayanışması gördük. Siz nasıl görüyorsunuz bunu?

Tabii bu gayet olması gereken bir şey. Sadece kadınlar arasında değil, bütün insanlar arasında hoşgörünün, birbirine tahammülün yaygınlaşması lazım. Biz bir seçime gidiyoruz, bir savaşa gitmiyoruz. O bakımdan biz her zaman birlik, beraberlik, kardeşlik temalarını söyledik bugüne kadar. Ama karşıdaki CHP adayı birden bire böyle sanki bizim söylemlerimizde hiç böyle bir şey yokmuş gibi, kutuplaşma olduğunu, kutuplaşmanın sona ermesi gerektiğini söyleyiverdi. Böyle ortaya çıktı. Dün bir pankartını gördüm, çok üzüldüm. "Biz çoğunluğuz" diyor. Ne demek çoğunluğuz biz? Asıl kutuplaştırma bu. Çoğunluk varsa bir de azınlık var demektir. Hani beraber olacaktık, kucaklayacaktık bütün toplumu? Bu ayrıştırıcı dil, asla ve asla İstanbul'a fayda sağlamaz.

Pazar günü rakibiniz Ekrem İmamoğlu'yla birlikte yayına çıkacaksınız. Özel bir hazırlığınız ya da çalışmanız var mı?

Hiçbir özel çalışmam yok. Ben çalışmamı 16 yıldır yapıyorum.