Yıldırım görevinden istifa edip aday adayı oldu

Haber: Alper KUTAY

YILDIRIM, başvuru dilekçesini ve kayıt için gereken parayı yatırdığı banka makbuzunu Ak Parti İl Teşkilatı'na teslim etti. Uzun yıllar Alanya'da aktif siyaset yapan, yıllar önce MHP'den kopup Ak Parti saflarına geçen ve 2009-2014 yılları arasında Antalya İl Genel Meclis Üyesi olarak görev alıp Alanya kırsalındaki pek çok altyapı hizmetinin gelmesine öncü olan Necati Yıldırım, 2016'nın Ocak ayından bu yana Büyükşehir Belediyesi Spor Genel Koordinatörü olarak görev yapıyordu. Geçtiğimiz yıl dünya evine giren Yıldırım oğlu Cem Yıldırım da halen Ak Parti Alanya Gençlik Kolları'nda yöneticilik yapıyor.