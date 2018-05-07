Yıldırım, Bakan Çavuşoğlu'na projelerini sunacak

ADALET ve Kalknıma Partisi AK Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı Ziraat Mühendisi Sibel Kurtoğlu Yıldırım, temayyül yoklamasının ardından mülakat için Ankara'ya çağırıldı. Ankara'da gerçekleşecek mülakat öncesi Bakan Çavuşoğlu'nu da makamında ziyaret edecek olan Yıldırım, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na üniversiteler ve tarımla alakalı hazırladığı projeleri sunacak.