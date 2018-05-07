Yıldırım, Bakan Çavuşoğlu'na projelerini sunacak

ADALET ve Kalknıma Partisi AK Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı Ziraat Mühendisi Sibel Kurtoğlu Yıldırım, temayyül yoklamasının ardından mülakat için Ankara'ya çağırıldı. Ankara'da gerçekleşecek mülakat öncesi Bakan Çavuşoğlu'nu da makamında ziyaret edecek olan Yıldırım, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na üniversiteler ve tarımla alakalı hazırladığı projeleri sunacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.